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المجر: لم نحل بعد القضايا الخلافية مع السويد بشأن الانضمام إلى حلف الناتو (الشرق)

Lebanon 24
28-08-2023 | 16:57
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