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وزيرة خارجية سلوفينيا ل"الجزيرة": نحن بحاجة إلى رؤية سلام فوري وطويل الأمد بشأن أوكرانيا على أساس احترام السيادة

Lebanon 24
28-08-2023 | 18:07
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