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وزارة الدفاع الروسية: الدفاعات الجوية دمّرت طائرتين مسيّرتين فوق منطقة تولا جنوب موسكو

Lebanon 24
28-08-2023 | 23:51
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