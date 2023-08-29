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بحرية كوريا الجنوبية: المناورة المشتركة مع طوكيو وواشنطن تأتي رداً على إطلاق بيونغ يانغ صاروخا الأسبوع الماضي

Lebanon 24
29-08-2023 | 01:03
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