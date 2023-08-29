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وزير الدفاع الإسرائيلي يبلغ الأمين العام للأمم المتحدة بتزايد احتمال حدوث تصعيد عنيف على حدود لبنان
Lebanon 24
29-08-2023
|
02:27
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