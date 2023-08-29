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مصادر طبية سودانية: 39 قتيلا معظمهم من النساء والأطفال من جراء سقوط قنابل على المنازل في جنوب دارفور

Lebanon 24
29-08-2023 | 03:52
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