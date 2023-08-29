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وزير الخارجية الجزائري: الجزائر تقترح مبادرة جديدة تشمل فترة انتقالية مدتها 6 أشهر لحل أزمة النيجر

Lebanon 24
29-08-2023 | 10:06
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