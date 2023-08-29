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وسائل إعلام روسية: مقتل مدنيين اثنين بينهما طفلة في قصف أوكراني على بلدة بمقاطعة بريانسك الروسية الحدودية (الجزيرة)

Lebanon 24
29-08-2023 | 11:20
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