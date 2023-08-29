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المتحدثة باسم البنتاغون: قواعد عسكرية عدة في فلوريدا بينها "سنتكوم" تستعد لمواجهة إعصار آيداليا (سكاي نيوز)

Lebanon 24
29-08-2023 | 15:14
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