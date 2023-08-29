Advertisement

أخبار عاجلة

واشنطن تكثف جهودها لنزع فتيل التوترات المتزايدة بين إسرائيل وحزب الله على الحدود (أكسيوس)

Lebanon 24
29-08-2023 | 16:20
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
موقع أكسيوس عن مسؤولين أميركيين: إدارة بايدن وجهت رسالة شديدة اللهجة للإسرائيليين وقالت للخارجية الإسرائيلية إن كشفها عن اللقاء مع الوزيرة الليبية أضر بجهود واشنطن ومصالحها (الجزيرة)
lebanon 24
30/08/2023 01:29:09 Lebanon 24 Lebanon 24
رابط بين التوتر مع حزب الله على الحدود والهجمات بالضفة.. مسؤولون إسرائيليون يحذرون
lebanon 24
30/08/2023 01:29:09 Lebanon 24 Lebanon 24
تحرّكات لـ"حزب الله" عند الحدود.. مُعطيات مثيرة عن الإستنفار والتخبّط الإسرائيلي
lebanon 24
30/08/2023 01:29:09 Lebanon 24 Lebanon 24
ماذا يفعل "حزب الله" عند الحدود الآن؟ تقارير إسرائيلية تتحدّث عما يجري
lebanon 24
30/08/2023 01:29:09 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:00 | 2023-08-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:34 | 2023-08-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2023-08-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:41 | 2023-08-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:37 | 2023-08-29 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:25 | 2023-08-29
17:50 | 2023-08-29
17:47 | 2023-08-29
17:39 | 2023-08-29
17:36 | 2023-08-29
16:56 | 2023-08-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24