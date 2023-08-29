Advertisement

أخبار عاجلة

الطوارئ الروسية: تضرّر 4 طائرات من طراز إيل-76 جراء هجوم أوكراني على مطار بسكوف

Lebanon 24
29-08-2023 | 17:47
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الدفاع الروسية: طائرة حربية تضررت جراء الهجوم الأوكراني على مطار نوفغورود
lebanon 24
30/08/2023 07:09:28 Lebanon 24 Lebanon 24
تضرّر 4 طائرات جرّاء هجوم على مطار غربي روسيا
lebanon 24
30/08/2023 07:09:28 Lebanon 24 Lebanon 24
إصابة 5 أشخاص جراء هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية على محطة لسكك الحديد في مدينة كورسك الروسية
lebanon 24
30/08/2023 07:09:28 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الدفاع الروسية: الهجوم الأوكراني على مطار نوفغورود العسكري جاء بواسطة طائرة مُسيّرة
lebanon 24
30/08/2023 07:09:28 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:34 | 2023-08-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2023-08-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:41 | 2023-08-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:37 | 2023-08-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:00 | 2023-08-29 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
23:53 | 2023-08-29
23:43 | 2023-08-29
23:27 | 2023-08-29
21:06 | 2023-08-29
20:00 | 2023-08-29
20:00 | 2023-08-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24