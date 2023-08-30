Advertisement

أخبار عاجلة

وزارة الدفاع الروسية تعلن عن استهداف مركز قيادة الاستخبارات الأوكرانية (سكاي نيوز)

Lebanon 24
30-08-2023 | 07:10
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزارة الدفاع الروسية: الدفاعات الجوية دمّرت طائرتين مسيّرتين فوق منطقة تولا جنوب موسكو (سكاي نيوز)
lebanon 24
30/08/2023 15:20:26 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الدفاع الروسية: إسقاط 26 طائرة مسيرة فوق منطقة بيلغورود المتاخمة لأوكرانيا (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
30/08/2023 15:20:26 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الدفاع الروسية: أوكرانيا حاولت ضرب جسر القرم بصواريخ S-200 دون وقوع خسائر (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
30/08/2023 15:20:26 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الدفاع الروسية: صد 9 هجمات أوكرانية على محور دونتسك و 3 هجمات على محور زابوريجيا (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
30/08/2023 15:20:26 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
07:15 | 2023-08-30
06:52 | 2023-08-30
06:20 | 2023-08-30
06:03 | 2023-08-30
05:44 | 2023-08-30
05:43 | 2023-08-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24