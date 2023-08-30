"لبنان 24": دورية من الجيش والمخابرات داهمت مدافن الغرباء في طرابلس بحثاً عن مطلوبين للإشتباه بقيامهم بالتحضير لتهريب أشخاص عبر البحر من دون العثور عليهم

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