Advertisement

أخبار عاجلة

مستشار رئيس وزراء العراق يرفض تقدير البنك الدولي لديون البلاد بـ150 مليار دولار: الدين الداخلي يقدر بنحو 54 مليار دولار والخارجي حوالي 30 مليارات (الشرق)

Lebanon 24
30-08-2023 | 10:58
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رئيس الوزراء الأوكراني: تلقينا 28 مليار دولار مساعدات من الشركاء منذ بدء عام 2023 (الشرق)
lebanon 24
30/08/2023 21:02:03 Lebanon 24 Lebanon 24
البنك المركزي الأوكراني: الاحتياطيات الدولية لأوكرانيا بلغت 39 مليار دولار (الشرق)
lebanon 24
30/08/2023 21:02:03 Lebanon 24 Lebanon 24
مجلس الوزراء المصري: "أباتشي" الأميركية تعتزم استثمار نحو 1.4 مليار دولار في قطاع البترول خلال العام المقبل (الشرق)
lebanon 24
30/08/2023 21:02:03 Lebanon 24 Lebanon 24
نيويورك تايمز: الاتفاق بين واشنطن وطهران سيتضمن إلغاء تجميد نحو 6 مليارات دولار من عائدات النفط الإيراني (الشرق)
lebanon 24
30/08/2023 21:02:03 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
13:47 | 2023-08-30
13:25 | 2023-08-30
13:18 | 2023-08-30
13:07 | 2023-08-30
13:02 | 2023-08-30
12:58 | 2023-08-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24