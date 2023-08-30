Advertisement

أخبار عاجلة

البيت الأبيض: سنواصل التركيز على العمل مع شركائنا الأفارقة وشعوب القارة للمساعدة في دعم الديمقراطية (الجزيرة)

Lebanon 24
30-08-2023 | 11:19
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
البيت الأبيض: نعير انتباهنا إلى القارة الإفريقية ولا شيء مما قامت به الإدارة الأميركية الحالية ينفي ذلك (الجزيرة)
lebanon 24
30/08/2023 21:02:43 Lebanon 24 Lebanon 24
البيت الأبيض: نجري مشاورات مستمرة مع شركائنا الإفريقيين والأوروبيين لحل أزمة النيجر (الجزيرة)
lebanon 24
30/08/2023 21:02:43 Lebanon 24 Lebanon 24
البيت الأبيض: موت بريغوجين لن يفاجئ أحدا (الجزيرة)
lebanon 24
30/08/2023 21:02:43 Lebanon 24 Lebanon 24
البيت الأبيض: تم إطلاع الرئيس بايدن على حادث تحطم الطائرة في روسيا (الجزيرة)
lebanon 24
30/08/2023 21:02:43 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
13:47 | 2023-08-30
13:25 | 2023-08-30
13:18 | 2023-08-30
13:07 | 2023-08-30
13:02 | 2023-08-30
12:58 | 2023-08-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24