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وسائل إعلام إسرائيلية: عملية طعن قرب محطة القطار في القدس المحتلة أدّت إلى إصابة مستوطن بجروح واستشهاد المنفذ

Lebanon 24
30-08-2023 | 14:49
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