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سقوط صواريخ قرب حقل غاز خور مور للغاز في كردستان العراق ولا أضرار (رويترز)

Lebanon 24
30-08-2023 | 15:19
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