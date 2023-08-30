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وزارة الدفاع الروسية: إحباط هجوم اوكراني على الأراضي الروسية وتدمير طائرتين مسيرتين أوكرانيتين فوق مقاطعة بريانسك وصاروخ فوق جمهورية القرم (سبوتنيك)

Lebanon 24
30-08-2023 | 15:58
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