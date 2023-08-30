Advertisement

أخبار عاجلة

الجيش الإسرائيلي يقتحم المنطقة الشرقية بنابلس وشبان يشعلون الإطارات المطاطية ويغلقون الشوارع استعداداً للتصدي لها (شبكة قدس الاخبارية)

Lebanon 24
30-08-2023 | 16:33
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
إصابة 4 جنود إسرائيليين في الأقل بتفجير عبوة ناسفة بقوة إسرائيلية خلال اقتحام المنطقة الشرقية بنابلس
lebanon 24
31/08/2023 04:32:21 Lebanon 24 Lebanon 24
انفجار عبوة ناسفة قرب الجنود الإسرائيليين في منطقة الضاحية خلال اقتحامهم لمدينة نابلس (شبكة قدس الاخبارية)
lebanon 24
31/08/2023 04:32:21 Lebanon 24 Lebanon 24
إلقاء قنابل يدوية الصنع "أكواع متفجرة" نحو برج للجيش الإسرائيلي عند مدخل بيت أمر شمال الخليل في فلسطين المحتلة (شبكة القدس الاخبارية)
lebanon 24
31/08/2023 04:32:21 Lebanon 24 Lebanon 24
مقتل مستوطنة وإصابة آخر بعملية إطلاق نار في الخليل.. والجيش الإسرائيلي يُغلق المنطقة (فيديو)
lebanon 24
31/08/2023 04:32:21 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:31 | 2023-08-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:11 | 2023-08-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:55 | 2023-08-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:45 | 2023-08-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2023-08-30 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:39 | 2023-08-30
17:49 | 2023-08-30
17:34 | 2023-08-30
17:32 | 2023-08-30
17:30 | 2023-08-30
17:29 | 2023-08-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24