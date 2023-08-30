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الهلال الأحمر الفلسطيني: إصابة فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي خلال اقتحامه مدينة نابلس

Lebanon 24
30-08-2023 | 16:54
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