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روسيا تستخدم حق النقض الفيتو ضد مشروع قرار في مجلس الأمن بشأن تمديد العقوبات على مالي

Lebanon 24
30-08-2023 | 17:29
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