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ماكول وجيم ريش يطالبان بايدن بموقف حاسم مع "الشركاء الأفارقة لوضع حد للانقلابات العسكرية"

Lebanon 24
30-08-2023 | 23:42
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