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مصادر ترجح غياب الرئيس الصيني عن قمة G20 المقررة في الهند الأسبوع المقبل

Lebanon 24
31-08-2023 | 01:11
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