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نائب وزير الخارجية الروسي: حديث باريس عن تقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا خطوة تصعيدية ومخاطرة بأمن فرنسا نفسها

Lebanon 24
31-08-2023 | 01:12
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