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الناطق باسم حماس: تصاعد الفعل المقاوم في الضفة الغربية يؤكد ازدياد حضور وتأثير المقاومة

Lebanon 24
31-08-2023 | 02:53
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