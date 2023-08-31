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وسائل إعلام إسرائيلية: مقتل إسرائيلي وإصابة 5 آخرين في عملية دهس عند حاجز "مكابيم" غربي رام الله

Lebanon 24
31-08-2023 | 03:39
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