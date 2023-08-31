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ميقاتي من القاعدة الجوية: الجيش نموذج للشباب اللبناني الذي لا علاقة له بالطائفية والمناطقية ويمثل النسيج  الوطني بكل أطيافه وبوجوده لا خوف على الوطن

Lebanon 24
31-08-2023 | 05:24
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