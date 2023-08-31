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رئيس الحكومة: علينا ان نستمر في العمل لبناء الدولة لان لا خيار لنا سواها وان نقوم بعملنا بطريقة صحيحة وهذا ما نسعى دوما لفعله

Lebanon 24
31-08-2023 | 05:25
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رئيس الحكومة في مستهل جلسة مجلس الوزراء: موضوع الكحالة قيد التحقيق من قبل الجيش باشراف القضاء المختص وما كان يجب علينا كحكومة ان نفعله قمنا به بكل ضمير ومسؤولية
lebanon 24
31/08/2023 14:48:34 Lebanon 24 Lebanon 24
باسيل: لن نقبل ان يفرض علينا احد رئيساً رغماً عن خيارنا وقناعتنا ووجداننا بلا مقابل وطني كبير بحجم خياراتنا وقناعاتنا وطموحاتنا
lebanon 24
31/08/2023 14:48:34 Lebanon 24 Lebanon 24
باسيل: لن تغرينا لا قيادة جيش ولا حاكمية مصرف لبنان ولا كامل الحكومة ولا كل الإدارات فلن يغرينا إلا ما هو أهم من إسم الرئيس وهو مشروع الدولة بلبنان
lebanon 24
31/08/2023 14:48:34 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: نحن أمام فرصة لحثّ حقيقي للقوى السياسية لانتخاب رئيس ويجب أن يُعاد انتظام العمل المالي النقدي في لبنان بطريقة طبيعية
lebanon 24
31/08/2023 14:48:34 Lebanon 24 Lebanon 24
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