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الدفاع التركية: مقتل 44 عنصرا من المسلحين الأكراد في عمليات للجيش التركي الأسبوع الماضي (سكاي نيوز)

Lebanon 24
31-08-2023 | 05:27
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