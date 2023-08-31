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الرئيس السوري: انسحاب القوات التركية من أراضينا السبيل الوحيد لعودة العلاقات بين البلدين (سكاي نيوز)

Lebanon 24
31-08-2023 | 06:49
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