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عبد اللهيان من مطار بيروت: أتوقّع من الدول الإقليمية والدولية دعم لبنان إقتصاديّاً وتجاريًّا وواثق من قدرة لبنان وشعبه على اتّخاذ القرار الصحيح لانتخاب رئيس الجمهورية
Lebanon 24
31-08-2023
|
07:41
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