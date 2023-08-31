عبد اللهيان من مطار بيروت: أتوقّع من الدول الإقليمية والدولية دعم لبنان إقتصاديّاً وتجاريًّا وواثق من قدرة لبنان وشعبه على اتّخاذ القرار الصحيح لانتخاب رئيس الجمهورية

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