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المندوبة الأميركية بمجلس الأمن: قرار اليوم يؤكد حرية تنقل قوات يونيفيل وتنظيمها دوريات معلنة وغير معلنة

Lebanon 24
31-08-2023 | 10:57
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