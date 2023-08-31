Advertisement

أخبار عاجلة

مندوبة لبنان في مجلس الأمن: أشكر كل أعضاء مجلس الأمن الذين حاولوا خلال المسار الطويل الاستماع لمشاغل لبنان

Lebanon 24
31-08-2023 | 11:02
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مندوبة لبنان بمجلس الأمن: لماذا اللجوء في القرار الحالي للغة تشبه لحد كبير القرارات المعتمدة وفقا للفصل السابع
lebanon 24
31/08/2023 22:14:30 Lebanon 24 Lebanon 24
مندوبة لبنان في مجلس الأمن: الأمين العام كان واضحا في توصيف الوجود الإسرائيلي في لبنان بأنه احتلال
lebanon 24
31/08/2023 22:14:30 Lebanon 24 Lebanon 24
مندوبة لبنان في مجلس الأمن: القرار لم يعكس مشاغل لبنان بصورة كاملة ولم يضع في الاعتبار خصوصية الواقع الحالي
lebanon 24
31/08/2023 22:14:30 Lebanon 24 Lebanon 24
مندوبة لبنان في مجلس الأمن: لبنان لم يرفض يوما حرية حركة اليونيفيل لكن يطالب بضوابط من أجل سلامة حركتها
lebanon 24
31/08/2023 22:14:30 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
16:04 | 2023-08-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:43 | 2023-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2023-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:00 | 2023-08-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:49 | 2023-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
15:12 | 2023-08-31
15:07 | 2023-08-31
14:38 | 2023-08-31
14:24 | 2023-08-31
14:22 | 2023-08-31
14:21 | 2023-08-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24