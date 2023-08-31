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مطلوب دم من فئة O+ في مستشفى البوار. للتبرّع الاتصال على الرقم 71889051

Lebanon 24
31-08-2023 | 11:13
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