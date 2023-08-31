بري: ليس بهذه الطريقة ولا بهذه الأساليب ينجز الاستحقاق السيادي الأول والأهم في لبنان ونؤكد انه لا يتم بفرض مرشح أو وضع فيتوهات وتعطيل أعمال المؤسسات الدستورية

Lebanon 24