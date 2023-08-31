بري: أقول للوشاة تخطئون في العنوان فانتم لا تعرفون من هو نبيه بري ومن هي حركة أمل انصحكم ان توفروا اموال الترغيب والأزلام على الاقامة في الفنادق الفاخرة على شراء الذمم.. "خيطوا بغير هالمسلة"

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