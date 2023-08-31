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بري: مع تصاعد وتيرة تهديدات العدو الاسرائيلي حركة أمل بكل مستوياتها الجهادية ستقف إلى جانب الاخوة في حزب الله للدفاع عن حدودنا المقدسة

Lebanon 24
31-08-2023 | 11:31
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