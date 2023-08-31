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ميقاتي: نرحب باصدار مجلس الامن الدولي هذا المساء قرارا بالتمديد لقوات الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان، بما يساهم في تعزيز الامن والاستقرار

Lebanon 24
31-08-2023 | 13:01
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