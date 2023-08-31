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لبنان 24: زحمة سير خانقة على طريق المطار -خلدة باتجاه الجنوب بسبب مرور عدد كبير من الباصات التي تقل المشاركين في ذكرى تغييب الإمام الصدر

Lebanon 24
31-08-2023 | 13:12
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