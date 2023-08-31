Advertisement

أخبار عاجلة

بايدن: آمل أن يحضر الرئيس الصيني شي جين بينج قمة مجموعة (الشرق)

Lebanon 24
31-08-2023 | 14:22
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير الخارجية الهندي: رئيس الوزراء مودي تحدث مع الرئيس الصيني في قمة "بريكس" وأخبره عن قلقنا بشأن أزمة الحدود (الشرق)
lebanon 24
31/08/2023 22:19:29 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس الصيني: انضمام أعضاء جدد لمجموعة "بريكس" يؤكد الحرص على التطور والتنمية
lebanon 24
31/08/2023 22:19:29 Lebanon 24 Lebanon 24
المنظمون في قمة "بريكس" يمنعون مساعد الرئيس الصيني من مرافقته إلى مقر انعقاد القمة دون الكشف عن السبب (الشرق)
lebanon 24
31/08/2023 22:19:29 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الهندية: لم نوجه دعوة للرئيس الأوكراني كي يحضر قمة مجموعة العشرين المقرر عقدها في الهند (الشرق)
lebanon 24
31/08/2023 22:19:29 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
16:04 | 2023-08-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:43 | 2023-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2023-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:00 | 2023-08-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:49 | 2023-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
15:18 | 2023-08-31
15:12 | 2023-08-31
15:07 | 2023-08-31
14:38 | 2023-08-31
14:24 | 2023-08-31
14:21 | 2023-08-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24