27
o
بيروت
27
o
طرابلس
26
o
صور
28
o
جبيل
27
o
صيدا
28
o
جونية
23
o
النبطية
23
o
زحلة
24
o
بعلبك
12
o
بشري
27
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
باسيل من الكورة: أحذر من موجة نزوح سوري جديدة ونطالب بإقفال كامل للحدود و"ممنوع فتح المدرسة للنازح السوري قبل الظهر"
Lebanon 24
31-08-2023
|
15:07
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
باسيل يحذر من موجة نزوح سوري جديدة.. و"ما سمعناه من برّي جيّد وإيجابيّ"
Lebanon 24
باسيل يحذر من موجة نزوح سوري جديدة.. و"ما سمعناه من برّي جيّد وإيجابيّ"
01/09/2023 00:21:17
01/09/2023 00:21:17
Lebanon 24
Lebanon 24
موجة جديدة من النزوح السوري و7 آلاف متسلّل عبر الحدود الشمالية بشهر فقط
Lebanon 24
موجة جديدة من النزوح السوري و7 آلاف متسلّل عبر الحدود الشمالية بشهر فقط
01/09/2023 00:21:17
01/09/2023 00:21:17
Lebanon 24
Lebanon 24
الأمرُ يخصّ السوريين.. باسيل يتحدّث عن "جريمة بحقّ البلد"
Lebanon 24
الأمرُ يخصّ السوريين.. باسيل يتحدّث عن "جريمة بحقّ البلد"
01/09/2023 00:21:17
01/09/2023 00:21:17
Lebanon 24
Lebanon 24
"تفاهم" النظام السوري والأمم المتحدة.. ملف المساعدات السورية يدخل مرحلة جديدة
Lebanon 24
"تفاهم" النظام السوري والأمم المتحدة.. ملف المساعدات السورية يدخل مرحلة جديدة
01/09/2023 00:21:17
01/09/2023 00:21:17
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
وجهها بدا مُختلفاً.. نادين نسيب نجيم تُفاجئ الجمهور بآخر ظهور لها (فيديو)
Lebanon 24
وجهها بدا مُختلفاً.. نادين نسيب نجيم تُفاجئ الجمهور بآخر ظهور لها (فيديو)
01:43 | 2023-08-31
31/08/2023 01:43:21
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش يستنفر ومعلومات تكشف خُطة "مُسلّحي" عين الحلوة.. هل اقتربت المعركة؟
Lebanon 24
الجيش يستنفر ومعلومات تكشف خُطة "مُسلّحي" عين الحلوة.. هل اقتربت المعركة؟
03:00 | 2023-08-31
31/08/2023 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ملكة جمال لبنان السابقة تعلن حملها بطفلها الثالث على طريقتها الخاصة (صور)
Lebanon 24
ملكة جمال لبنان السابقة تعلن حملها بطفلها الثالث على طريقتها الخاصة (صور)
23:00 | 2023-08-30
30/08/2023 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عون توقف أمين سجل عقاري
Lebanon 24
عون توقف أمين سجل عقاري
06:49 | 2023-08-31
31/08/2023 06:49:55
Lebanon 24
Lebanon 24
الموت يؤلم فنانا معروفا.. شقيقه توفي اليوم: ربنا يرحمك يا رب
Lebanon 24
الموت يؤلم فنانا معروفا.. شقيقه توفي اليوم: ربنا يرحمك يا رب
14:27 | 2023-08-31
31/08/2023 02:27:26
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
17:13 | 2023-08-31
المجلس العسكري الحاكم في النيجر يعلق أنشطة المنظمات الدولية وغير الحكومية في "مناطق العمليات" العسكرية
17:12 | 2023-08-31
غوتيريش: التعبئة العرقية المتزايدة يمكن أن تؤدي إلى حرب أهلية في السودان تأثيرها مدمر على الشعب والمنطقة
17:10 | 2023-08-31
غوتيريش: أحثّ الجهات الدولية والإقليمية على تنسيق جهودها لإجبار الأطراف السودانية على وقف الأعمال العدائية
16:47 | 2023-08-31
وزارة الداخلية التابعة للمجلس العسكري في النيجر: تعليق أنشطة المنظمات الدولية وغير الحكومية في "مناطق العمليات" العسكرية
16:46 | 2023-08-31
مريض بحاجة ماسة إلى دم من فئةB+ الليلة الاتصال بالرقم الآتي 71689809
16:44 | 2023-08-31
الأمين العام للأمم المتحدة: وحدة الدولة السودانية واستقرار المنطقة على المحك وحان الوقت لإلقاء السلاح
فيديو
احفظوا معلوماتكم بـ4 خطوات فقط.. جربوا هذا الفيديو
Lebanon 24
احفظوا معلوماتكم بـ4 خطوات فقط.. جربوا هذا الفيديو
03:47 | 2023-08-31
01/09/2023 00:21:17
Lebanon 24
Lebanon 24
قوته ستتخطى الـ 8 درجات.. تحذير جديد مُرعب للعالم الهولندي: ترقبوا خامس أضخم زلزال خلال 20 عاما
Lebanon 24
قوته ستتخطى الـ 8 درجات.. تحذير جديد مُرعب للعالم الهولندي: ترقبوا خامس أضخم زلزال خلال 20 عاما
02:30 | 2023-08-29
01/09/2023 00:21:17
Lebanon 24
Lebanon 24
نادين الراسي ووالداها لم يحضرا.. عائلة جورج الراسي تحيي الذكرى السنوية لرحيله وهذا ما كشفته شقيقته ساندرين (فيديو)
Lebanon 24
نادين الراسي ووالداها لم يحضرا.. عائلة جورج الراسي تحيي الذكرى السنوية لرحيله وهذا ما كشفته شقيقته ساندرين (فيديو)
00:13 | 2023-08-28
01/09/2023 00:21:17
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24