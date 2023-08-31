باسيل: أنصح المسؤولين ألّا يركضوا وراء مطلب إسرائيل بمعالجة النقاط العالقة على الحدود البرّية، ويجب أن يكون ثمن هذا الأمر فكّ السياسية الدولية التي تقضي بتوطين النازحين في لبنان

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