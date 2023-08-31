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باسيل: أنصح المسؤولين ألّا يركضوا وراء مطلب إسرائيل بمعالجة النقاط العالقة على الحدود البرّية، ويجب أن يكون ثمن هذا الأمر فكّ السياسية الدولية التي تقضي بتوطين النازحين في لبنان

Lebanon 24
31-08-2023 | 15:18
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