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نطالب الحكومة باعلان حالة الاستنفار العام وتتوجه الى الامم المتحدة والاتحاد الاوروبي والجامعة العربية بعد استعادة سوريا لمقعدها... كذلك التوجه الى الحكومة السورية للتعاون من جهتها

Lebanon 24
31-08-2023 | 16:29
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