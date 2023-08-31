نطالب الحكومة باعلان حالة الاستنفار العام وتتوجه الى الامم المتحدة والاتحاد الاوروبي والجامعة العربية بعد استعادة سوريا لمقعدها... كذلك التوجه الى الحكومة السورية للتعاون من جهتها

Lebanon 24