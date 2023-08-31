Advertisement

أخبار عاجلة

مريض بحاجة ماسة إلى دم من فئةB+ الليلة الاتصال بالرقم الآتي 71689809

Lebanon 24
31-08-2023 | 16:46
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مريض بحاجة ماسة لبلاكيت دم من أي فئة كانت ووحدات دم من فئة O+ في مستشفى الجامعة الأميركية.. للتبرع الرجاء الاتصال على الرقم التالي: 70911692
lebanon 24
01/09/2023 00:22:41 Lebanon 24 Lebanon 24
مريض بحاجة ماسة لوحدتي دم من فئة -O في مستشفى مار يوسف-الدورة للتبرع الاتصال على 03861428
lebanon 24
01/09/2023 00:22:41 Lebanon 24 Lebanon 24
المريض رودريغ فرنسيس بحاجة ماسة لبلاكيت دم من أيّ فئة في مستشفى جبل لبنان للتبرع الإتّصال على 03425047
lebanon 24
01/09/2023 00:22:41 Lebanon 24 Lebanon 24
مريضة بحاجة ماسّة لوحدات دم وبلاكيت من فئة O+ في مركز الصليب الأحمر - سبيرز للتبرع الرجاء الاتصال على الرقم: 71767023
lebanon 24
01/09/2023 00:22:41 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
17:13 | 2023-08-31
17:12 | 2023-08-31
17:10 | 2023-08-31
16:47 | 2023-08-31
16:44 | 2023-08-31
16:29 | 2023-08-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24