Advertisement

أخبار عاجلة

وزارة الداخلية التابعة للمجلس العسكري في النيجر: تعليق أنشطة المنظمات الدولية وغير الحكومية في "مناطق العمليات" العسكرية

Lebanon 24
31-08-2023 | 16:47
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
المجلس العسكري الحاكم في النيجر يعلق أنشطة المنظمات الدولية وغير الحكومية في "مناطق العمليات" العسكرية
lebanon 24
01/09/2023 00:22:50 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الخارجية الأميركية: أفعال المجلس العسكري في النيجر وتهديداته بمحاكمة الرئيس بازوم "غير مبررة" (الشرق)
lebanon 24
01/09/2023 00:22:50 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد قرار "إيكواس" بالتدخل العسكري.. تعرفوا إلى القدرات العسكرية لجيش النيجر
lebanon 24
01/09/2023 00:22:50 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير خارجية إيطاليا يدعو مجموعة "إيكواس" إلى تمديد المهلة الممنوحة للمجلس العسكري في النيجر
lebanon 24
01/09/2023 00:22:50 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
17:13 | 2023-08-31
17:12 | 2023-08-31
17:10 | 2023-08-31
16:46 | 2023-08-31
16:44 | 2023-08-31
16:29 | 2023-08-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24