Advertisement

أخبار عاجلة

وزير خارجية تشاد: الحوار مع العسكريين في الغابون يهدف إلى تحقيق عودة سريعة للنظام الدستوري

Lebanon 24
31-08-2023 | 17:32
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير خارجية تشاد: قادة المجموعة الاقتصادية لوسط إفريقيا كلفوا رئيس إفريقيا الوسطى بحوار مع قادة انقلاب الغابون
lebanon 24
01/09/2023 02:19:29 Lebanon 24 Lebanon 24
وزيرة خارجية فرنسا في إشارة لأميركا: ندعم عودة النظام الدستوري بالنيجر حتى لو تردد آخرون
lebanon 24
01/09/2023 02:19:29 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الأميركية: مساعدة بلينكن بحثت مع وزير الخارجية الجزائري الأزمة الحالية في النيجر وأكد الجانبان على دعمهما موقف الاتحاد الإفريقي برفض التغييرات غير الدستورية وإطلاق سراح الرئيس محمد بازوم
lebanon 24
01/09/2023 02:19:29 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد لقائها مسؤولا إسرائيليا.. إيقاف وزيرة خارجية دولة عربية عن العمل وإحالتها للتحقيق
lebanon 24
01/09/2023 02:19:29 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:51 | 2023-08-31
18:28 | 2023-08-31
18:25 | 2023-08-31
17:47 | 2023-08-31
17:46 | 2023-08-31
17:43 | 2023-08-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24