الخارجية الأميركية: مساعدة بلينكن بحثت مع وزير الخارجية الجزائري الأزمة الحالية في النيجر وأكد الجانبان على دعمهما موقف الاتحاد الإفريقي برفض التغييرات غير الدستورية وإطلاق سراح الرئيس محمد بازوم

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