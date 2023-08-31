Advertisement

أخبار عاجلة

الخارجية الأميركية: مساعدة بلينكن بحثت مع وزير الخارجية الجزائري الأزمة الحالية في النيجر وأكد الجانبان على دعمهما موقف الاتحاد الإفريقي برفض التغييرات غير الدستورية وإطلاق سراح الرئيس محمد بازوم

Lebanon 24
31-08-2023 | 17:46
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي يجدد دعوة العسكريين في النيجر لإطلاق سراح الرئيس بازوم وعائلته
lebanon 24
01/09/2023 02:19:51 Lebanon 24 Lebanon 24
مساعدة وزير الخارجية الأميركي تقول إنه لم يسمح لها بزيارة رئيس النيجر محمد بازوم
lebanon 24
01/09/2023 02:19:51 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الأميركية: بلينكن ما زال على اتصال مع القادة في النيجر وتحدث بالأمس مع الرئيس بازوم (الجزيرة)
lebanon 24
01/09/2023 02:19:51 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الأميركية: مساعدة وزير الخارجية بحثت مع وزير الخارجية الباكستاني أهمية إجراء انتخابات حرة ونزيهة (الجزيرة)
lebanon 24
01/09/2023 02:19:51 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:51 | 2023-08-31
18:28 | 2023-08-31
18:25 | 2023-08-31
17:47 | 2023-08-31
17:43 | 2023-08-31
17:33 | 2023-08-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24