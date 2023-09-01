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حاكم مقاطعة كورسك الروسية: هجوم أوكراني بطائرتين مسيّرتين على مدينة كورشاتوف قرب الحدود الأوكرانية

Lebanon 24
01-09-2023 | 00:29
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