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قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم قرية عقابا بمحافظة طوباس وتشتبك مع فلسطينيين إثر حصارها منزلا تطالب شابا داخله بتسليم نفسه (الجزيرة)
Lebanon 24
01-09-2023
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00:51
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