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نائب رئيس لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب الأميركي يعد "برد فعل حازم" إذا تعرضت تايوان لهجوم

Lebanon 24
01-09-2023 | 02:20
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